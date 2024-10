Pour le syndicat des footballeurs, l'arrêt va changer le paysage du football professionnel

"La CJUE a jugé qu'un élément essentiel du système des transferts de la FIFA, en place depuis 2001, constitue une restriction de concurrence par objet et une violation de la libre circulation des travailleurs", a écrit la FIFPRO qui ajoute que la "CJUE vient de rendre un arrêt majeur sur la régulation du marché du travail dans le football (et, plus généralement, dans le sport), qui va changer le paysage du football professionnel."

La FIFPRO, sa division européenne et l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) "communiqueront plus en détail après avoir analysé la décision en profondeur", ajoute le texte transmis vendredi.