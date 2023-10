Pour Tine De Caigny, les Red Flames doivent "oser davantage à la maison"

"Rejouer contre l'Angleterre quatre jours après le match aller, c'est un peu rapide mais je pense qu'on a bien récupéré et que tout le monde est fit et prêt pour affronter l'Angleterre demain", a déclare Tine De Caigny lundi.

La Belgique s'est inclinée avec les honneurs vendredi et se montre confiante à la veille de recevoir les 'Lionesses'. "Le match de vendredi nous a appris qu'on avait une bonne organisation et qu'on a joué avec envie contre une équipe du top. Je pense que nous devons oser jouer davantage au football en possession de balle, jouer sur nos propres qualités. Nous devons améliorer la dernière passe pour nous créer plus d'occasions et peut-être marquer. Nous pouvons faire mal à l'Angleterre dans le dos de la défense. Nous jouons à la maison, dans un stade plein, nous devons oser et espérer un meilleur résultat. Nous devons être ambitieuses mais d'un autre côté, il faut rester réaliste, en face c'est l'Angleterre, qui a remporté l'Euro et fini 2e du Mondial. Mais je pense que nous devons être ambitieuses après la prestation de vendredi, essayer de prendre un point voire de décrocher la victoire".