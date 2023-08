Rasmus Hojlund signe à Manchester United

L'international danois, qui quitte la Serie A après seulement une saison alors que son bail courait jusqu'en 2027, a signé un contrat de cinq ans avec les Red Devils.

"Ce n'est pas un secret, j'ai toujours été fan de ce grand club depuis mon enfance et je rêvais de monter sur la pelouse d'Old Trafford en tant que joueur de Manchester United. Je suis très excité à l'idée de voir ce rêve devenir une réalité. Et je veux prouver que le club a raison de me faire confiance. Ma carrière est encore jeune mais je sais que je suis prêt à franchir ce cap et jouer avec ce groupe de classe mondiale", a confié le Danois sur le site du club.