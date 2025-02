Un geste incroyable mais une élimination: le joli but de Khéphren Thuram n'a pas empêché le naufrage de la Juventus en Coupe d'Italie

Les hommes de Thiago Motta n'ont pas su venir à bout d'Empoli en quart de finale de Coupe d'Italie. Le match s'est terminé sur le score de 1-1, ce qui a donc amené les deux équipes aux fameux tirs au but.

Les Bianconeris ont d'abord été mené au score après 24 minutes de jeu, un but venu de Youssef Maleh. Il a fallu attendre la 66ème minute pour que Khéphren Thuram sorte un geste de génie pour égaliser. Une sorte de double contact pour faire un grand pont au défenseur, et ensuite faire trembler les filets de Devis Vasquez, gardien d'Empoli.

A shame that this Thuram banger of a goal will be overshadowed by yesterdays humiliation

pic.twitter.com/M8C6Aq2S3q