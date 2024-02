Rennes bat la lanterne rouge Clermont et aligne une sixième victoire d'affilée en Ligue 1

Opposé à la lanterne rouge Clermont dimanche lors de la 22e journée de Ligue 1, le Stade Rennais s'est imposé pour une sixième victoire d'affilée en championnat. Arthur Theate et ses coéquipiers ont gagné 3-1 et peuvent encore rêver d'une qualification européenne en fin de saison.

Les Bretons ont ouvert le score (31e) via Warmed Omari, un défenseur de 23 ans formé au club. Ils auraient pu doubler leur avantage avant la pause mais Ludovic Blas a manqué un pénalty (39e). En seconde période, Martin Terrier a finalement fait le break pour Rennes (58e), juste avant que Clermont-Ferrand ne réduise l'écart grâce à Chrislain Matsima (62e). Deux minutes plus tard, c'est de nouveau Terrier qui a permis à son équipe de prendre deux buts d'avance (64e).

Au classement, Rennes est septième et remonte à un point de Lens, sixième avec 34 points et virtuellement qualifié pour la Conference League. Les Sang et Or n'ont pas encore joué et se déplacent à Reims à 17h05.

Sur une bonne série en championnat, les Rennais sont aussi en lice en Europa League. Ils se sont toutefois lourdement inclinés jeudi soir en 16e de finale aller contre l'AC Milan à San Siro (3-0). Le match retour est prévu jeudi prochain en Bretagne.