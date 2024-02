Rennes, sans Theate, accroche Paris mais se fait rejoindre en toute fin de match

Le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain ont partagé les points (1-1) dimanche, lors de la 23e journée de Ligue 1 au Parc des Princes. Sans Arthur Theate, les Bretons ont longtemps cru pouvoir prendre les trois points mais ont encaissé un penalty en toute fin de rencontre.

Amine Gouiri a permis à Rennes de prendre les devants (33e) et le score est resté le même jusqu'à la dernière minute du temps additionnel et une faute du capitaine rennais Steve Mandanda sur Gonçalo Ramos dans la surface. L'attaquant portugais arrivé cet été en France a lui-même converti le pénalty (90e+7).

Ce match nul interrompt une série de six victoires rennaises en championnat. Les Bretons sont septièmes avec 35 points, un de moins que Lens, sixième et premier qualifié virtuel pour la Conference League. Paris reste largement en tête du championnat avec 54 points, 11 de plus que le deuxième, Brest.