Rodri élu meilleur joueur du tournoi, Lamine Yamal meilleur jeune

Il a disputé 521 minutes avec un but (face à la Géorgie). Sur les 439 passes tentées, il en compte 411 réussies, soit 92,84% de réussite.

Au palmarès de ce trophée, Rodri succède à l'Italien Gianluigi Donnarumma sacré avec la Nazionale lors de la précédente édition. Il devient également le troisième Espagnol à recevoir cet honneur après Xavi Hernandez en 2008 et Andrés Iniesta en 2012.

Lamine Yamal a confirmé l'hégémonie espagnole en étant récompensé du titre de meilleur jeune du tournoi à seulement 17 ans. Le joueur du FC Barcelone termine son tournoi avec 1 but, inscrit en demi-finale contre la France, et 4 assists dont celui pour Nico Williams sur le but d'ouverture de la finale.