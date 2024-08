Roméo Lavia enthousiaste pour la suite malgré la défaite contre Man City

"Nous prenons les bonnes choses et nous concentrons sur le prochain match. Nous avions l'impression d'avoir la chance de prendre le dessus, mais cela n'a pas été le cas. Ils ont été cliniques."

"De toute évidence, le résultat ne nous a pas été favorable aujourd'hui sur le terrain, mais je pense que la façon dont nous jouons et ce que nous sommes actuellement, c'est exactement là où nous voulons être", a déclaré Lavia sur le site officiel de Chelsea.

"Il s'agit d'en tirer des leçons. Je pense qu'il y a beaucoup de points positifs à tirer de ce match, nous avons eu beaucoup d'occasions."

"Nous travaillons très bien et l'ambiance au sein de l'équipe est excellente, nous allons tous dans la même direction. Nous sommes enthousiastes pour la suite de la saison".

Lavia, 20 ans, a pu disputer toutes les rencontres d'avant-saison.

"La pré-saison m'a aidé à arriver ici aujourd'hui et je suis simplement reconnaissant d'être de retour avec l'équipe. Je ne veux pas vraiment parler de ma période de blessures, mais ce n'est jamais facile", a déclaré l'ancien Anderlechtois. "Personne ne veut être blessé. À partir de là, il suffit de voir les points positifs et d'être prêt. Je suis extrêmement reconnaissant envers le club et le staff médical après mes difficultés la saison dernière".