Sassuolo se sépare de son entraîneur Alessio Dionisi

Sassuolo occupe la 17e position de la Serie A avec 20 points, autant que le premier relégable, le Hellas Vérone, et reste sur six matchs sans victoire (cinq défaites et une victoire). Les 'Neroverdi' ont été battus 2-3 par Empoli, qui se trouvait juste devant au classement, samedi.

Ancien entraîneur notamment de Venise et d'Empoli, Dionisi, 43 ans, dirigeait Sassuolo depuis 2021.