Séville se rapproche du maintien: 0-2 à Las Palmas

Aux Pays-Bas, Sittard et Siemen Voet se sont inclinés 0-1 face à Feyenoord, sur un but de David Hancko (18e, 0-1). Simultanément, Utrecht prenait le meilleur 2-1 sur Go Ahead Eagles. Chez les visités, Othman Boussaid (58e) et Anthony Descotte (70e) sont montés au jeu. Dans l'autre camp, Thibo Baeten a été remplacé (82e) et Xander Blomme a fait son apparition à la mi-temps. Après 30 journées, Feyenoord est 2e (72 points), Utrecht 7e (45), Go Ahead eagles 8e (45) et Sittard 11e (35).

En France, Clermont, sans Maximiliano Caufriez, a partagé 1-1 contre Montpellier. Les visités, qui ont mené grâce à Muhammed Cham sur penalty (45e+4, 1-0), restent derniers (22 points). Les Héraultais, qui ont égalisé par Tanguy Coulibaly (56e, 1-1), sont 13e (33 points).