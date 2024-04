Succès crucial d'Everton face à Burnley, Tielemans à l'assist pour Aston Villa

Partager:

Everton a décroché une victoire importante face à Burnley (1-0) à l'occasion de la 32e journée de Premier League samedi. Dans le même temps, Aston Villa a partagé face à Brentford (3-3), Fulham s'est incliné face à Newcastle (0-1) et Luton Town a arraché la victoire contre Bournemouth (2-1).

Au classement, Villa reste quatrième (60 points). On retrouve ensuite Fulham à la 13e place (39 points) et Everton deux rangs plus bas (29 points). Luton Town reste 18e en zone rouge (25 points) mais revient à hauteur de Nottingham, qui compte un match de moins. Burnley, de son côté, est toujours 19e (19 points). Les Toffees ont inscrit le seul but de la rencontre juste avant le retour aux vestiaires grâce à Dominic Calvert-Lewin (45e+2, 1-0). En seconde période, Burnley s'est compliqué la tâche avec l'exclusion sur carton rouge de Dara O'Shea (67e).

Hannes Delcroix et Manuel Benson sont restés sur le banc des Clarets. Blessé, Amadou Onana n'était pas repris avec le groupe d'Everton pour cette rencontre. A Villa Park, les supporters ont assisté à un festival de buts avec Ollie Watkins (39e, 81e) et Morgan Rogers (46e) pour Aston Villa, en plus d'un assist signé Youri Tielemans, et Zanka (59e), Bryan Mbeumo (61e) et Yoane Wissa (68e) pour Brentford. Face à Newcastle, Fulham a concédé une défaite dans les derniers instants avec un but de Bruno Guimaraes (81e). Timothy Castagne a disputé l'intégralité de la rencontre pour les Cottagers.