Succès de Christian Benteke et Brecht Dejaegere en MLS

Samedi, quatre Belges étaient en action en Major League Soccer (MLS), le championnat nord-américain de football. Christian Benteke (DC United) et Brecht Dejaegere (Charlotte) ont pu fêté une victoire. Dante Vanzeir (New York Red Bulls) et Hugo Cuypers (Chicago Fire) ont partagé les points.

Benteke et DC United se sont imposés 2-1 à domicile face à Nashville. Cristian Dajome (51e et 55e) a comblé le but de retard inscrit par Tyler Boyd (19e). Benteke a délivré une passe décisive de la tête sur le premier but du club de Washington. L'ancien Diable Rouge a disputé l'intégralité du match. Il est deuxième sur la liste des meilleurs buteurs de la MLS avec 14 buts.

Charlotte, avec Brecht Dejaegere comme remplaçant, a remporté une belle victoire 1-3 sur le terrain du leader Cincinnati. Le Flandrien est monté au jeu à la 60e minute.