Tessa Wullaert espère "beaucoup de raisons de célébrer" contre la Hongrie à Louvain

L'attaquante n'a pas tari d'éloges pour son sélectionneur. "Il a apporté beaucoup de maturité au groupe. Nous venons de loin. Nous avons connu beaucoup de hauts et de bas avec l'équipe et le football féminin. Il peut être fier de là où nous sommes arrivées." Ainsi, Wullaert espère "beaucoup de raisons de célébrer" pour le public de Den Dreef, mardi. "Nous visons la victoire et des buts."

En attendant, la transmission se fait entre les plus expérimentées comme Wullaert (30 ans) et les plus jeunes "à l'écoute. Il y a beaucoup de joueuses prometteuses qui toquent à la porte. Le mélange est bon, cela se voit dans les résultats, et j'espère que cela durera."

Le maintien en Ligue A est presque acquis après le succès (1-5) à l'aller, mais le but hongrois a ennuyé Wullaert. "J'avais dit avant le match de ne pas leur donner d'espoir ni de chance. Mais nous avons concédé le premier but rapidement." Le point a été traité, et les Red Flames doivent "être plus agressives en perte de balle. Ne pas encaisser, c'est 50% du travail. Il ne reste qu'à marquer un but, ce que nous faisons presque à chaque match", a conclu la capitaine.