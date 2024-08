Thierry Henry quitte son poste de sélectionneur de l'équipe de France Espoirs

L'ex-champion du monde 1998 qui vient de fêter ses 47 ans, a été nommé le 21 août 2023 et était sous contrat jusqu'en juin 2025. Il a pris cette décision "pour des raisons qui lui sont personnelles", a précisé la FFF.

"Je tiens à remercier la FFF et le président Philippe Diallo qui m'ont offert cette incroyable opportunité", a partagé Thierry Henry. "Obtenir la médaille d'argent aux Jeux Olympiques pour mon pays restera l'une des plus grandes fiertés de ma vie. Je suis incroyablement reconnaissant envers la fédération, les joueurs, le staff et les supporters qui m'ont permis de vivre une expérience magique".