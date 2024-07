Thomas Meunier s'engage pour deux saisons avec Lille

Meunier, 32 ans, avait cassé son contrat avec Trabzonspor qu'il avait rejoint en février dernier. Le latéral s'était engagé jusqu'en juin 2025 avec le club turc. Dans un communiqué publié mardi, Trabzonspor avait annoncé qu'une procédure judiciaire avait été entamée après la rupture unilatérale du contrat.

"Lille se présentait comme le choix parfait, d'un point de vue sportif et familial. Par sa proximité avec la Belgique, c'est comme si j'étais à la maison. Mon expérience dans les différentes Coupe d'Europe va me permettre d'encadrer les plus jeunes du vestiaire et de faire en sorte qu'ils soient concentrés à 100% sur la réussite sportive du club", a déclaré Meunier, cité dans le communiqué.