Toma, de retour, et Mpie doivent aider les espoirs de Genk à se maintenir

(Belga) Jamie Yayi Mpie a signé un contrat d'une saison et demie avec Jong Genk, l'équipe espoirs de Genk qui évolue en Challenger Pro League, a annoncé mardi soir le leader du championnat de Belgique. Les Limbourgeois enregistrent également le retour de Bastien Toma, qui était prêté à Paços de Ferreira, au Portugal, et évoluera aussi avec l'équipe espoirs.

Mpie, un attaquant de 21 ans, évoluait à Roda depuis janvier 2022 après avoir été formé à Oud-Heverlee Louvain, Anderlecht et la Sampdoria. Il a disputé 9 rencontres (1 but) en D2 néerlandaise avec Roda cette saison. Toma, 23 ans, avait disputé 31 rencontres (3 buts) pour l'équipe première de Genk lors des saisons 2020-2021 et 2021-2022. L'été dernier, il a été prêté à Paços de Ferreira, club de première division portugaise, entrant en action à 16 reprises. Genk l'a rappelé afin d'aider son équipe espoirs à se maintenir en Challenger Pro League. Jong Genk est 11e et avant-dernier après 19 journées. (Belga)