Udinese se sépare déjà de son entraîneur Fabio Cannavaro après deux mois

Cannavaro, âgé de 50 ans, a succédé à Gabriele Cioffi fin avril alors qu'Udinese occupait la dix-septième place en Serie A. L'ancien grand défenseur n'a dirigé l'équipe que pendant six matchs, alors que le club était en grand danger de relégation, mais n'a perdu qu'une seule fois, 1-2 contre l'AS Rome lors de ses débuts. Sous la direction de Cannavaro, Udinese a finalement fait trois matchs nuls et remporté deux victoires, assurant ainsi son maintien en Serie A et terminant à la quinzième place du championnat.

Pour Cannavaro, c'était son premier poste depuis son départ l'année dernière du club de deuxième division Benevento. En tant que joueur, Cannavaro a eu une grande carrière dans des clubs comme Parme, l'Inter, la Juventus et le Real Madrid. En tant qu'entraîneur, il a principalement travaillé en Asie. En Chine, il a entraîné Guangzhou Evergrande, Tianjin et l'équipe nationale. Avec Guangzhou Evergrande, il a remporté le titre chinois (2019) et la Coupe (2018). En Arabie saoudite, il a été entraîneur d'Al-Nassr. Son successeur à Udinese n'est pas encore connu.