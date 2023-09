Un derby des plats pays en guise d'entrée pour les Red Flames en Ligue des Nations

Les Red Flames s'apprêtent à disputer face aux Pays-Bas leur premier match dans l'édition inaugurale de la Ligue des Nations, vendredi à Louvain (20h30). Versées dans une poule A1 relevée aux côtés de l'Angleterre, vice-championne du monde et championne d'Europe, et de l'Écosse, la Belgique veut "animer" les échanges, d'après son entraîneur Ives Serneels.

Aujourd'hui 18e au classement FIFA, l'équipe nationale belge est face à des pointures du football mondial. L'Angleterre (FIFA 4) et les Pays-Bas (FIFA 7) sont largement favoris pour se disputer la précieuse première place du groupe. Celle-ci offre l'accès à la phase finale de la Ligue des Nations, dont les deux meilleures équipes (France exclue car qualifiée en tant qu'organisatrice) obtiendront les deux derniers tickets européens pour les Jeux Olympiques de Paris.

Pour les Red Flames, la lutte est ailleurs, mais l'ambition ne manque pas. Le sélectionneur Ives Serneels se réjouit d'affronter des équipes de haut niveau, à commencer par les Pays-Bas, contre qui il "espère obtenir un résultat". L'objectif principal est de "réduire l'écart" avec les plus grandes nations du football. "Nous sommes tombés dans le 'groupe de la mort', comme on dit. J'espère que nous allons pouvoir l'animer et montrer quelque chose."