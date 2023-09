Vincent Euvrard nommé entraîneur de Zulte Waregem

Vincent Euvrard, 41 ans, retrouve ainsi un banc six semaines après son départ du RWDM. Après avoir fêté le titre en Challenger Pro League et la montée en D1A la saison dernière, Euvrard et tout le staff technique molenbeekois avaient été limogés par le nouveau propriétaire et président du club l'Américain John Textor, à quelques jours du début du championnat.

Euvrard avait entraîné Oud Heverlee Louvain de février 2019 à juin 2020 avant de rejoindre le RWDM en décembre 2020.