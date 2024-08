Vrancken apporte deux changements à son équipe avant d'affronter Silkeborg

L'entraîneur des Buffalos, Wouter Vrancken, a apporté deux changements par rapport au partage de la semaine dernière en Scandinavie. Franck Surdez et Archie Brown sont envoyés sur le banc au profit d'Hugo Gambor et de Max Dean.

Le gardien Davy Roef, accompagné des défenseurs Noah Fadiga, Tsuyoshi Watanabe, Stefan Mitrovic et Gambor, fera office de dernier rempart. Le capitaine Sven Kums et Mathias Delorge-Knieper orchestreront le milieu de terrain, tandis qu'Andri Gudjohnsen, Hyon-Seok Hong et Nurio Fortuna alimenteront Dean en pointe.

Compositions des équipes

La Gantoise: Roef - Fadiga, Watanabe, Mitrovic, Gambor - Kums (cap.), Delorge-Knieper - Gudjohnsen, Hong, Fortuna - Dean

Entraîneur: Wouter Vrancken (Bel)

Silkeborg: N. Larsen (cap.) - Sonne, Rodin, Ganchas, Ostrom - M. Larsen, Brink, Andersen - Bakiz, Orazov - Adamsen

Entraîneur: Kent Nielsen (Dan)