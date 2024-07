Westerlo sanctionne le Cercle 3-0 en conclusion de la 1re journée et prend la tête

Pour ses débuts, Timmy Simons a titularisé le nouveau venu Adedire Mebude et Dogucan Haspolat, laissant Thomas Van Den Keybus et Matija Frigan sur le banc. Au Cercle, Miron Muslic a fait tourner son noyau entre les deux rendez-vous européens. Buteur à Kilmarnock, Kazeem Olaigbe a été relégué sur le banc en compagnie d'Edagaras Utkus et Abdoul Ouattara au profit de Boris Popovic, Felipe Augusto et Lawrence Agyekum.

Face à un Cercle ayant démarré à fond, Westerlo a éprouvé beaucoup de mal à conserver le ballon dans ses rangs et à sortir de sa zone. Résistants, les Campinois n'ont pas craqué et sont parvenus à déplacer le centre du jeu au niveau de la ligne médiane. Le public attendait la première véritable occasion quand Sayyadmanesh a centré parfaitement de la gauche vers Stassin (18e, 1-0). Pour conserver cette avance, Westerlo a pu compter sur une belle parade de Sinan Bolat devant Popovic (37e). Dans le temps additionnel, Warleson a également accompli un petit miracle en s'étirant sur un envoi de Tuur Rommens (45e+2).