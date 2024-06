Zlatko Dalic, le coach de la Croatie, attend l'Espagne: "Nous voulons bien débuter"

L'Espagne affronte la Croatie, samedi à 18h00 à Berlin, dans la première affiche au sommet de l'Euro 2024. Le coach croate, Zlatko Dalic, attend ce choc avec une certaine impatience. "Nous voulons bien débuter notre Euro 2024. Nous respectons l'Espagne, et nous n'avons aucun désir de vengeance par rapport à la finale de la Ligue des Nations. Nous voulons la victoire", a confié le sélectionneur lors de la conférence de presse d'avant-match.

Son capitaine, Luka Modric, sait que la Croatie sera attendue sans pour autant être vue comme un favori. Ce qui ne le dérange pas. "La Croatie ne se soucie pas d'être présentée comme l'outsider à l'Euro. Nous nous concentrons sur ce que nous faisons, nous voulons montrer notre unité et influencer le jeu."

S'il y a de l'impatience, il y a aussi de la confiance dans son chef. Le coach a indiqué savoir qui il alignerait pour ce match depuis un moment. "J'ai décidé de mon onze de départ pour le match de demain il y a longtemps. Nous savons clairement ce que nous avons à faire, et nous avons des solutions parmi les remplaçants aussi. Je crois en cette équipe."

En face, l'Espagne ne sera pas un adversaire simple à jouer. Même si la Roja n'est plus l'équipe qui avait remporté l'Euro en 2008 et en 2012 ainsi que la Coupe du Monde 2010, Modric s'en méfie quand même. "Cette nouvelle Espagne est également excellente. C'est une équipe extrêmement talentueuse et polyvalente, avec Lamine Yamal qui est prêt pour une grande carrière."