Après la Formule 1, Liberty Media rachète la MotoGP pour 4 milliards d'euros

L'accord prévoit que "Dorna Sports S.L., détenteur exclusif des droits commerciaux et télés du MotoGP, restera une société indépendante attribuée aux actions de suivi du groupe Formula One de Liberty Media", explique le communiqué qui précise que l'Espagnol Carmelo Ezpeleta, 78 ans, PDG depuis 1994, conservera son poste et son équipe de direction.

Dorna Sports, basée à Madrid - et qui le restera - possède les droits sur le championnat de MotoGP, Moto2 et Moto3, ceux sur le championnat de Superbike, la moto électrique et le championnat féminin.