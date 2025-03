Belle surprise aux 24h de Spa: Max Verstappen débarque à Spa-Francorchamps avec sa propre équipe

Prévue du 25 au 29 juin, la 77e édition des CrowdStrike 24 Hours of Spa commence à prendre forme. Si la liste complète des engagés n’a pas encore été finalisée, une grande partie du plateau a été dévoilée ce jeudi avec la révélation de la grille de la GT World Challenge Europe Endurance Cup, et elle est impressionnante !

À plus de trois mois du plus grand rendez-vous GT au monde, au moins 60 voitures et 10 constructeurs sont déjà confirmés. Parmi les équipes qui marqueront cette édition, une nouvelle venue attire particulièrement l'attention : Verstappen.com Racing, l'écurie fondée par le quadruple champion du monde de Formule 1, fera ses grands débuts sur l’épreuve belge avec une Aston Martin Vantage GT3 !

Toutes les grandes marques du plateau 2024 seront de retour cette année : BMW, Mercedes-AMG et Porsche comptent déjà huit voitures engagées, tandis que Ferrari et McLaren en aligneront sept chacune. Aston Martin, la marque victorieuse de l’édition du centenaire, comptera au moins six voitures, dont celle de Verstappen.com Racing, qui viendra défier les meilleures équipes GT de la planète. Attention, le Néerlandais ne roulera pas, mais c'est bien lui qui est à la manœuvre, passionné par le monde de l'endurance depuis des années.