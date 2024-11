"Je ne sais pas trop quoi dire...": Thierry Neuville savoure son titre de champion du monde

Partager:

Thierry Neuville a enfin été couronné champion du monde des rallyes WRC dimanche après avoir échoué pas moins de cinq fois à la deuxième place (et trois fois à la troisième), une consécration non seulement pour le pilote belge, mais aussi pour le constructeur Hyundai pour lequel il court depuis dix ans.

"Je ne sais pas trop quoi dire... Mais je pense qu'on le mérite. La saison a été très compliquée, nous avions beaucoup de pression, notamment ce week-end. Nous sommes très heureux et soulagés. Je me sens super bien pour être honnête. On a travaillé pour ça depuis si longtemps donc... Ouais, je suis super heureux. Je n'ai pas les mots, mais je veux remercier tous ceux qui ont pris part à ça et qui nous ont supportés. Et évidemment l'équipe également", a déclaré le Belge, qui a terminé cinquième du rallye du Japon dimanche. À 36 ans, le natif de Saint-Vith, dans la région germanophone de Belgique, a remporté le titre avant même la fin de la course, qu'il avait abordée avec un matelas confortable de 25 points d'avance sur son équipier estonien Ott Tänak. Ce dernier, leader de la course depuis vendredi, a été victime d'une sortie de route dimanche, offrant ainsi le titre à son adversaire. Avec 242 points au compteur, Neuville devance finalement le Gallois Elfyn Evans (Toyota), vainqueur dimanche, de 32 longueurs (210), tandis que Tänak recule au troisième rang (200). À lire aussi Victoire historique: Thierry Neuville sacré champion du monde des rallyes pour la première fois

Le Belge a souffert pendant sa carrière de la domination sur le WRC du Français Sébastien Ogier. Avec huit titres entre 2013 et 2021, ce dernier a écrasé le rallye mondial, barrant la route à Neuville, second en 2013 puis à nouveau de 2016 à 2019. Et lorsque Ogier a pris une semi-retraite en 2022, ne disputant que quelques rallyes dans l'année, c'est le jeune Finlandais Kalle Rovanperä qui a pris sa succession en décrochant le titre en 2022 et 2023. Mais cette année, tant Ogier que Rovanperä n'ont pas participé à la totalité des 13 manches de la saison, ouvrant la voie à Neuville. Le Français a bien tenté de conquérir un 9e titre en décidant de participer aux six dernières manches du championnat lorsqu'il a vu que celui-ci était à sa portée, mais l'avance de Neuville était déjà trop grande. Fin de la malédiction Sa passion du rallye, le pilote belge l'a acquise avec son père qu'il accompagnait sur les courses automobiles en Belgique quand il était enfant. Élevé à quelques kilomètres du légendaire circuit belge de Spa-Francorchamps, le champion sait "depuis l'âge de quatre ans", qu'il veut faire du rallye : "je trouvais ce sport hyper spectaculaire", racontait-il l'an dernier à Propulsion Podcast, un programme spécialisé dans le sport auto.