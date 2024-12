Thierry Neuville accueilli en rockstar à Saint-Vith: "Une fierté d’avoir un Belge champion du monde"

Plus de 2.000 personnes ont participé à une réception organisée par le gouvernement germanophone en l'honneur du pilote Thierry Neuville, toujours sur un nuage. "Cela a pris un peu de temps pour que je réalise. Surtout qu’on est resté encore quelques jours dans le pays, au Japon. Mais, dès le retour, on s’est rendu compte de l’engouement qu’on a pu créer autour du WRC, autour de notre titre. On commence à savourer, et c’est un chouette moment qu’on vit actuellement", a-t-il déclaré. "(Ce mercredi soir), on ne va pas trop exagérer, car on va enchaîner avec une grosse journée et pas mal d’interviews. C’est notre soirée, donc on veut évidemment en profiter. On veut passer du temps avec nos fans et passer des moments inoubliables. Je n’avais pas encore eu l’occasion de voir le reste de ma famille et tout le monde pour célébrer."

Martijn Wydaeghe, champion du monde et co-pilote de Thierry Neuville, est également revenu sur le déroulement de la saison. "Il y a eu beaucoup de pression sur nous dès le début. Je pense qu’on a très bien géré ça jusqu’à la fin. C’était encore un rallye avec beaucoup de défis au Japon, avec la panne qu’on a eue le vendredi. On est encore une fois restés calmes. On a été jusqu’au bout et ce titre, c’est quelque chose de magnifique."