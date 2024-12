Thierry Neuville accueilli en véritable héros à Saint-Vith après son titre de champion du monde: "C'est moi qui paie la tournée"

Avec 21 victoires en WRC, et 5 titres de vice-champion du monde, il ne manquait que le sacre mondial au pilote belge qui réalise de plus en plus l'exploit réalisé. "Chaque jour un petit peu plus, mais je pense que ça va encore prendre un peu de temps pour vraiment réaliser ce qu'on a réussi. Comme vous l'avez dit, on est là depuis des nombreuses années, on a gagné beaucoup de rallyes, énormément de podiums, mais le titre est resté quelque chose que l'on recherchait depuis très longtemps. On n'a jamais réussi, on est passé proche, mais enfin cette année on l'a réussi, donc il y a une certaine pression qui tombe de nos épaules", a décrit Thierry Neuville avant de finir sur une note plus joyeuse.

"C'est moi qui paye la tournée et je suis sûr qu'on va passer un bon moment, on va faire une belle fête", a souri le champion du monde.