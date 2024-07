Adrien Dumont de Chassart manque le cut dans le Minnesota

Adrien Dumont de Chassart n'a pas passé le cut du tournoi de golf 3M Open du PGA Tour, après les deux premiers tours disputés jeudi et vendredi à Blaine, Minnesota aux États-Unis. Dumont de Chassart a terminé 2 coups au-delà du par, soit 4 coups de trop pour la qualification.

Il fallait en effet conclure les 2 tours avec un total de -2 pour passer le cut sur le parcours du TPC Twin Cities. Adrien Dumont de Chassart (24 ans) avait terminé le 1er tour 2 au-delà du par, à la 121e place. Il a redressé la barre avec un 2e tour dans le par, mais a fait preuve d'inconstance avec six bogeys contre deux birdies et deux eagles.

Une journée en 71 porte son total à 144, pour une 107e place finale. Avec 14 coups de moins que le natif de Viller-la-Ville, le Canadien Taylor Pendrith (33 ans) domine les débats grâce à sa journée à -7 et son total de -12. Il est suivi d'un contingent américain avec Matt NeSmith en 2e position (-10) et le duo formé d'Andrew Putnam et Jacob Bridgeman à égalité sur la 3e marche (-9).