Aisling D'Hooghe dans les buts face à l'Allemagne: "un moment chargé d'émotion"

"On peut vraiment être fière de notre match aujourd'hui", a confié Aisling D'Hooghe qui est aussi échevine à Waterloo. "C'était un match très difficile. On a été solide dès la première minute, mais j'ai bien aimé notre défense en équipe et notre sens collectif en attaque aussi. Tout comme j'ai bien aimé garder le zéro chez nous".

Arrivée à Paris avec un statut de réserviste, Aisling D'Hooghe a vu Raoul Ehren, le coach des Red Panthers donner sa préférence à Elodie Piccard.

Avec la règle de changement possible pour raisons médicales, utilisées tant chez les messieurs que chez les dames, D'Hooghe a suppléé Elodie Piccard pour le match de samedi.

Aisling D'Hooghe, 29 ans, peut ainsi tenter de finir sa carrière chez les Red Panthers en beauté. "C'est très, très spécial. Je termine ma carrière après les Jeux et jouer ce match devant tant de monde en sachant que mon fils est dans les tribunes, c'est un moment chargé de beaucoup d'émotion. On espère aller le plus loin possible. On prend match par match et on a 48 heures pour se préparer."