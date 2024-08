Alexander Doom se qualifie pour les demi-finales du 400 m avec le 2e temps de sa série

Alexander Doom a décroché son ticket pour les demi-finales du 400 m messieurs en athlétisme à l'issue de la sixième et dernière série, dimanche aux Jeux Olympiques de Paris. Le Roularien était le dernier athlète belge sur la piste et a signé le 2e temps de sa série en 45.01, à 86/100e de son record personnel de 44.15. Les repêchages du 400 m messieurs se disputeront lundi à 11h20. Les demi-finales sont prévues pour mardi soir et la finale pour mercredi.

Plus tôt dans la soirée, Dylan Borlée et Jonathan Sacoor avaient été renvoyés en repêchages. Le premier a terminé avec le 5e temps de sa série (45.36), la troisième. Il a signé un chrono à 25/100e de son record personnel 45.09, établi le 22 juillet 2023 Madrid. Le second, avec un temps de 45.08, a terminé 4e place de la quatrième série. Il signe un chrono à 1/10e de son record personnel, et meilleure performance de l'année, en 44.98, temps établi à Rome le 10 juin dernier.

Doom et Sacoor, alignés au côtés d'Helena Ponette et de Naomi van den Broeck, ont tous les deux couru la finale du relais mixte 4x400 m samedi et décroché une 4e place.