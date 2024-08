Alexander Doom s'est échauffé pour courir mais Florent Mabille l'a suppléé

"Je me suis échauffé à fond vu les circonstances", a expliqué le Carolo en évoquant la blessure encourue par Doom en demi-finales du 400m. "Jacques m'avait dit d'être prêt car une blessure est vite arrivée, que ce soit pour Alexander ou un autre. Malheureusement, Alex a dit qu'il avait senti quelque chose à la toute fin de son échauffement, dans le dernier passage de témoin. J'ai eu un sacré coup d'adrénaline. Je n'ai pas directement compris qu'il n'allait pas courir. J'ai dû me reconcentrer, me mettre dans ma bulle."

Nommé finisseur par Jacques Borlée, il a conservé la quatrième place belge jusqu'à l'arrivée. "Je suis parti comme un fou avant d'un peu temporiser dans la ligne droite opposée. Si j'avais continué à ce rythme, j'aurais craqué. J'y ai cru jusqu'au bout, j'ai tout donné dans la dernière ligne droite mais je n'ai rien pu faire pour rattraper les équipes devant moi."