Anne-Line Vervloet et Lotte De Clercq 9e en Géorgie

Elles ont ensuite remporté leur match du "round of 24" contre les Estoniennes Lukas et Lust 2-0, puis été battues en huitièmes de finale 2-0 par les Italiennes Novello et Moretti.

Les jeunes filles ont aligné deux succès dans la phase de groupes 2-0 contre les Danoises Lyo et Skovsgaard et 2-1 au détriment des Slovaques Kovalcikova et Zelenakova contre une défaite 2-0 face aux Allemandes Reformat et Jancar.

Dimanche, en match de classement pour les places de 9 à 13, Vervloet et De Clercq ont battu les Lettones Gintere et Runce 2-1.

En phase de poules, Vercauteren et Van de Vijver ont signé un succès contre les Féroïens Non et Akason (2-0) avant de perdre 2-0 devant les Lituaniens Paplavskij et Sinkevicius et 2-1 contre les Hongrois Niemeier et Pongracz. Ils ont ensuite été battus, dans le "round of 24", 2-1 par les Finlandais Kilpinen et Viljamaa. Dimanche, dans leur dernière rencontre de classement pour les places de 17 à 21, le duo masculin belge s'est incliné face aux Slovènes Predan/Bregar 2-0.