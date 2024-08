Après son abandon sur le 400m, Alexander Doom espère désormais pouvoir participer au 4x400

Alexander Doom s'est blessé en demi-finale du 400 mètres des Jeux Olympiques de Paris mardi. L'athlète belge explique avoir souffert d'une "crampe à l'adducteur" et espère désormais pouvoir participer au relais 4x400. "Je vais en discuter avec le médecin et les kinésithérapeutes", a-t-il déclaré.

Doom tente déjà de s'expliquer sa blessure: "Je pense que c'est l'accumulation des courses. Peut-être que j'en ai trop fait tout au long de l'année. C'est vraiment con (sic) que cela se produise maintenant. Je me suis entraîné pour ça pendant trois ans. J'aurais peut-être dû seulement courir les relais aux championnats d'Europe. C'est ce qu'on peut repenser après coup. Je me sentais super bien à ce moment-là et ça aurait été bizarre de ne pas faire les championnats d'Europe".

Jusqu'à son abandon dans la dernière ligne droite, Doom était bien placé. "Je me sentais beaucoup mieux qu'en séries, mais à l'entrée du virage je sentais déjà une crampe à l'adducteur", a-t-il expliqué. "J'ai poussé un peu plus, mais j'avais encore une crampe à l'adducteur. J'ai eu peur qu'elle saute. C'était la fin. Ce n'est pas une déchirure, mais je sentais que je ne pouvais pas continuer".

L'athlète de 27 ans espère désormais pouvoir disputer le 4x400 mètres avec les Belgian Tornados. "Je vais en discuter avec le médecin et les kinésithérapeutes. On verra ce qu'ils diront. Je pense que mon adducteur a besoin de repos, mais peut-être qu'une course de plus sera possible. J'aurais aimé terminer en beauté ces trois années d'entraînement", a conclu Doom.