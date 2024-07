Arthur De Sloover veut "arriver affûté et progresser dans le tournoi" avec les Red Lions

"Nous sentons que les Jeux approchent. Il est important de rester affûté et d'arriver frais pour le début de la compétition", a déclaré le défenseur de 27 ans. "Cela reste les Jeux Olympiques, la chose la plus importante qui soit pour un athlète et quelque chose d'unique dans nos carrières".

De Sloover, qui évolue au club d'Oranje-Rood aux Pays-Bas, avait remporté le titre olympique avec les Red Lions en 2021. Il compte bien renouveler ce titre à Paris. "Je vois cinq ou six prétendants, cela dépendra des détails", a-t-il estimé. "Il y aura peut-être un peu moins de pression pour nous qu'à Tokyo, où nous avions un rendez-vous à ne pas manquer avec l'histoire. Quoi qu'il en soit, il sera important pour nous d'arriver affûtés et de progresser dans le tournoi. Contre l'Irlande, nous voulons immédiatement délivrer une bonne performance, même si un premier match est toujours difficile."