Athlétisme: or européen et chrono canon, Samba-Mayela vers Paris comme une fusée

Dans une discipline pourtant à hauts risques, Samba-Mayela a fusé en 12 sec 31 (vent: +0.8 m/s) avec une impression de grande fluidité. La Française de 23 ans a devancé la Suissesse Ditaji Kambundji (12.40) et la Polonaise Pia Skrzyszowska (12.42).

Sacrée championne d'Europe du 100 m haies samedi à Rome en signant la meilleure performance mondiale de l'année et en pulvérisant encore son propre record de France, Cyréna Samba-Mayela s'affirme comme une très sérieuse prétendante au podium olympique, à moins de cinquante jours des Jeux de Paris.

"C'était un rêve lucide, en sentant la maîtrise de ce que je fais, en étant completement lucide et consciente de ce qui se passait et ça fait encore plus appécier ce moment", a jubilé la Française en zone mixte, drapeau bleu-blanc-rouge sur les épaules.

"Je savais que quoiqu'il arrive, ça me servirait pour les Jeux car c'est ce qui est le plus important mais pouvoir ramasser autant (la médaille d'or et le chrono) sur le chemin c'est incroyable", a-t-elle ajouté.

Samba-Mayela apporte à l'équipe de France sa deuxième médaille de la compétition européenne, la première en or, quelques minutes après l'argent lui inattendu obtenu par Auriana Lazraq-Khlass à l'heptathlon.