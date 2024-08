Athlétisme: Thibaut Collet, la perche dans le sang

Partager:

Anne-Christine POUJOULAT Dans la famille Collet, je voudrais Thibaut, fraîchement devenu le troisième meilleur performeur français de l'histoire au saut à la perche, quand il s'est emparé du "record de (sa) maison" avec 5,95 m, un centimètre plus haut que son père Philippe, devenu son entraîneur. Au début de l'histoire, il y a le grand-père, Jacques, 84 ans en 2024. Il y a aussi le père, Philippe, le perchiste double finaliste olympique devenu entraîneur de ses deux fils, et le frère, Mathieu, de quatre ans l'aîné de Thibaut (25 ans).

"Mes parents m'apprenaient à marcher, mon grand-père m'apprenait à sauter à la perche, résume à l'AFP Thibaut Collet, engagé en qualifications au Stade de France samedi matin. C'est grâce à lui si j'en suis là aujourd'hui. C'est lui qui a initié tout ça, qui m'a fait essayer la perche en premier." Anne-Christine POUJOULAT "Mon premier souvenir de perche, c'est dans le jardin de mon grand-père, se remémore son frère Mathieu. On avait mis deux javelots, un vieux tapis et un fil, à 1,80 m. Je devais avoir cinq ou six ans." "Dans le jardin, il y avait un bout de tapis et un bout de perche coupé, décrit le cadet. Quand tu es petit, tu n'as pas besoin d'avoir des vraies perches. Il nous apprenait un peu le geste, il nous jetait sur le tapis, et puis après, à quatre, cinq ans je jouais avec la perche, je montais sur le tapis, ça a commencé comme ça."

- Grand-père "puits de science" - "On a toujours eu le contact avec la perche, la vision du mouvement et un intérêt pendant les Jeux Olympiques, les Championnats du monde à la télé. On regardait, mais on faisait du foot", reprend l'aîné. "C'est un puits de science, le grand-père, sourit-il. Il a énormément coaché dans sa vie, quasiment dès ses 20 ans. Il a une quantité d'expérience exceptionnelle." Joël SAGET Une vingtaine d'années plus tard, Thibaut Collet se fait un devoir que son grand-père, encore président de club à Oyonnax (Ain) il y a deux ans, ait sa place dans les tribunes du Stade de France. "J'essaie de l'impliquer le plus possible, je lui envoie des vidéos d'entraînement, je lui envoie plein de choses, on échange beaucoup. Il a toute sa tête et physiquement, il est à fond", s'attendrit le petit-fils, venu pour de bon à l'athlétisme à une douzaine d'années.