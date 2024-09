Barbara Minneci se classe septième du freestyle de para dressage en grade III

Barbara Minneci participe à ses quatrièmes Jeux Paralympiques. Elle avait pris la 6e place du Grand Prix individuel et la 4e place du freestyle aux Jeux de Tokyo il y a trois ans. Plus tôt dans la semaine, elle s'était classée septième du Grand Prix Test individuel. Elle avait aussi fini septième du Grand Prix Special Test par équipes.

L'Américaine Rebecca Hart, sur Floratina, a été titrée avec 83,534%. Elle a devancé la Néerlandaise Rixt van der Horst (Royal Fonq), deuxième avec 83,007%, et la Britannique Natasha Baker (Dawn Chorus), troisième avec 77,140%. Les trois cavalières étaient montées sur le podium du Grand Prix Test individuel, dans le même ordre.

Minneci et son cheval Stuart ont obtenu un score de 72,281% (69,200% pour le technique et 75,360 pour l'artistique).

La catégorie Grade III est réservée aux cavaliers avec un handicap sévère des deux jambes avec un handicap minimal ou nul du tronc, ou aux cavaliers ayant une déficience modérée des bras, des jambes et du tronc. La Bruxelloise, 50 ans, souffre d'une monoplégie de la jambe gauche et une perte musculaire dans la jambe droite des suites d'un cancer et d'une récidive.