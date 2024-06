Barcelone s'offre la Ligue des Champions et plane au sommet du handball européen

Le Barça et sa horde française (Mem, N'Guessan et Richardson, qui a inscrit 21 de ses 31 buts) a dominé en grande partie la 1e mi-temps, alors que du côté danois, un Mikkel Hansen des grands jours distillait autant d'assists que marquait des goals (3). Entre les perches Niklas Landis effectuait 8 arrêts pour 22 tirs soit une efficacité de 37%. Le score était de 15-15 au repos.

Mikkel Hansen dont c'était la dernière rencontre en club au plus haut niveau quitte le top du handball sur une fausse note mais il aura une fois de plus marqué ce week-end de sa grande classe. Le Danois, champion olympique avec le Danemark en 2016 et triple champion du monde, ne soulèvera cependant jamais la C1, malgré trois finales (2010 avec le FC Barcelone, 2017 avec le PSG et 2024 avec Aalborg).

Le match pour la troisième place entre Magdeburg et Kiel s'est soldé par la victoire de Kiel (32-28).