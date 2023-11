Bart Swings 15e du premier 1.500m de la saison

Mathias Vosté a terminé cinquième du groupe B en 1:47.66. L'Allemand Hendrik Dombek a remporté cette course en 1:46.58.

Les yeux de Swings sont surtout rivés sur les grands championnats, qui auront lieu en 2024. D'ici là, Swings se préparera pour ces événements. Ce qui explique sa 15e place sur 1.500m en 1:46.93, à près d'une seconde et demie du vainqueur, le Japonais Massaya Yamada (1:45.57), dans la manche d'ouverture de la Coupe du monde. Takagi s'était déjà montré le plus rapide sur 1.000m vendredi,

Chez les dames, Isabelle van Elst a fini 18e et avant-dernière du groupe A en 2:01.23, à plus de six secondes de la Japonaise Miho Takagi, victorieuse en 1:54.54. Van Elst a fini 12e du 500m dans le groupe B en 39.48. La Polonaise Martyna Baran (39.04) s'est imposée dans cette division.

La Belgique a participé à une épreuve de poursuite par équipes après dix ans d'absence. Bart Swings, Jason Suttels et Indra Médard ont pris la troisième place du groupe B en 3:49.13, devancés, dans cette division, par la Chine (3:48.07) et la Pologne (3:49.07).