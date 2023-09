Basket: "être champion de France", l'objectif de Lauvergne et l'Asvel

Réponse: "On est un peu revanchards et vexés de la saison dernière, frustrante sur beaucoup de points. On a la volonté de faire mieux. On repart avec une équipe qui a pas mal évolué, cela va prendre un peu de temps mais le club a fait un bon recrutement (arrivées de Mike Scott, Timothé Luwawu-Cabarrot et Franck Jackson notamment, NDLR). On a expliqué aux nouvelles recrues ce qu'il s'était passé et que le club avait de vraies attentes. On a repris l'entraînement le 17 août, soit quinze jours plus tard que d'autres équipes. On a encore le temps de progresser, d'apprendre à jouer ensemble et de se connaître. Mais on a le talent pour être plus compétitifs que l'année dernière".

Q: Quels sont les objectifs de l'Asvel cette saison ?

R: "On veut être champions de France. On a aussi la Coupe de France et on joue aussi sur le tableau de l'Euroligue, où on veut faire de notre mieux, avec l'objectif de disputer les play-offs. Monaco est favori, mais il y a beaucoup de favoris qui perdent. C'est notre souhait. Ils ont recruté des joueurs importants et il faudra voir comment cela se passe au moment de jouer. On aborde bien la saison et on est très content de débuter le championnat dès dimanche, avec la perspective de jouer dans notre nouvelle salle qui sera un petit plus pour nous (en novembre, NDLR)".