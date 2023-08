À Budapest, Toma Nikiforov "espère faire mieux que la cinquième place de l'an dernier"

"La préparation s'est bien déroulée", a-t-il confié à la veille de son entrée en lice. "Ce sera plus ou moins un Masters comme un autre, même si la période ne sera pas la même. Le tournoi avait pour habitude de se tenir en fin d'année. Ici, il a été placé entre les Championnats du monde et le Championnat d'Europe, mais cela ne fait pas une grande différence. Je me suis bien entraîné. J'ai pu faire beaucoup de randoris. J'essaie de prendre ce tournoi comme une compétition normale, même si j'espère faire mieux que la cinquième place de l'an dernier. Cette déception est oubliée et je me concentre pleinement sur ma journée de dimanche."

Toma Nikiforov a aussi tiré de bons enseignements des Championnats du monde à Doha, où s'était incliné dès le deuxième tour contre le Canadien Reyes après une préparation perturbée par une blessure à la cheville.