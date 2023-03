Claire Michel s'est sentie "dans la course" à Abou Dhabi, "et non en mode survie"

"Après deux saisons compliquée avec les blessures, la pandémie et de petits accidents, je suis surtout très contente de m'être sentie dans la course. Pas du tout en mode survie, mais au contraire heureuse de pouvoir me battre pour ma place. C'est une différence importante qui va me permettre de continuer à progresser", a expliqué la Bruxelloise de 34 ans à Belga.

La Belgian Hammers, sous les yeux de sa nouvelle coach fédérale Tine Deckers, a ainsi marqué de précieux points en vue de la qualification olympique. Elle aura l'occasion d'encore améliorer son classement lors de la 1ère manche de Coupe du monde, le 26 mars à New Plymouth, en Nouvelle-Zélande. "Maintenant mon gros objectif est d'être régulière tout au long de la saison", poursuit-elle. "Comme beaucoup d'autres triathlètes, je n'en suis qu'à ma 8e semaine d'entraînement. On a fini la saison 2022 très tard et la période hivernale a été très courte. C'est ce qui explique peut-être quelques contre-performances chez certains."

Côté Belge, Valérie Barthelemy, chez les dames, et Jelle Geens chez les messieurs, ont nettement accusé le coup en course à pied sur cette manche d'ouverture. "La course se déroulait sur distance sprint. Le niveau est tellement serré que si tu as un mauvais jour, même si ce n'est que 20 ou 30 secondes concédées, au final c'est peut-être 20 ou 30 places de perdues."