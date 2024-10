Corrigée par la Suède 11-1, la Belgique ne participera pas à la Coupe du monde de futsal

Malgré une victoire inaugurale face à la Lettonie (6-0), les joueuses de Niki De Cock ont signé deux revers de rang et terminent à la troisième place du groupe 5 avec 3 points. La Suède est, quant à elle, qualifiée avec un 9 sur 9. La Slovaquie (2e, 6 points) et la Lettonie (4e, 0 point) sont également éliminées.

Linda Lundström, Ida Lindqvist, Isabel Maria Aguilar, Rebecca Rolin, Frida Rangemyr, Susan Kiryo et Madeleine Stegius ont inscrit leur nom au marquoir côté suédois alors que Noa Corbeels a marqué le but de l'honneur pour la Belgique.

Lors de la première phase qualificative, vingt-trois équipes ont été réparties en six groupes. Les six vainqueurs de groupe rejoindront le Portugal et l'Espagne, déjà qualifiés, au tour élite. Cette deuxième et dernière phase qualificative se disputera du 18 au 23 mars 2025. Les deux premiers de chacun des deux groupes seront qualifiés pour la Coupe du monde 2025 de futsal qui se disputera aux Philippines du 21 novembre au 7 décembre. Au total, seize nations y prendront part.