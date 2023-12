Dean Burmester remporte l'Open d'Afrique du Sud pour sa deuxième victoire de suite

Pour son quatrième et dernier tour, Burmester a inscrit six birdies et deux bogeys pour un tour en 68 coups. Avec un total de 277 coups, Burmester a devancé de trois coups un trio composé de son compatriote Ryan Van Velzen, le Suédois Jesper Svensson et l'Italien Renato Paratore.

Le Sud-Africain remporte le 11e tournoi de sa carrière, le quatrième sur le circuit européen après avoir fait un crochet par le LIV Tour