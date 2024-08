Delphine Nkansa et Rani Rosius qualifiées pour les demi-finales du 100 m

Delphine Nkansa et Rani Rosius se sont qualifiées pour les demi-finales de l'épreuve féminine de 100 m, aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Nkansa a égalé son record personnel (11.20) et s'est classée parmi les trois premières de sa série tandis que Rosius a obtenu la qualification au temps, malgré sa 4e place, avec un record personnel de 11.10.

Les trois athlètes les plus rapides de chacune des huit séries étaient qualifiées pour les demi-finales. En plus de celles-ci, les trois meilleurs chronos étaient repêchés.

Nkansa (22 ans) courait la septième et avant-dernière série. L'athlète, qui réside à Paris et courait donc "dans son jardin", a réussi à accrocher la 3e place pour 5/100es devant sa plus proche poursuivante.