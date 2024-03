Denver dompte Boston, Anthony Edwards s'offre 44 points avec Minnesota

Anthony Edwards s'est offert 44 points lors de la victoire de Minnesota Timberwolves à Indiana Pacers (111-113). Les Wolves ont dû se passer de l'intérieur Karl-Anthony Towns, touché au genou. Chris Finch (ex-coach de Bree et Mons-Hainaut) n'a pas apporté plus de commentaire, alors qu'ESPN annonce une absence de longue durée, qui serait un coup dur pour le leader à l'Ouest à l'approche des play-offs.

Le Slovène Luka Doncic est devenu le deuxième joueur de l'histoire à réussir cinq matches consécutifs en triple-double avec plus de 30 points, égalisant la série record de Russell Westbrook. Doncic a compilé 35 points, 11 rebonds et 11 passes pour aider Dallas à dominer Miami (114-108). Une victoire précieuse dans la course aux play-offs, très serrée à l'Ouest: Dallas est actuellement 8e (35 victoires - 28 défaites), devant les Golden State Warriors (33-29), battus à domicile par Chicago (125-122).

Les Warriors ont vécu une soirée difficile puisqu'en plus de cette défaite, Stephen Curry s'est blessé à la cheville droite. Le meneur américain, auteur de 15 points, a rejoint les vestiaires en boitant en fin de rencontre, après s'être tordu la cheville lors d'une action.