Doom, Sacoor et Dylan Borlée en quête de finale individuelle sur 400m dimanche

A 9 heures, Dorian Boulvin, Simon Debognies et le futur marathonien olympique Michael Somers s'élanceront sur le tracé de 21,1 km. Une demi-heure plus tard, Juliette Thomas et Hanne Verbruggen, elle aussi qualifiée pour le marathon des Jeux de Paris et 8e du marathon de l'Euro de Munich en 2022, suivront leurs traces.

Thomas Carmoy abordera à 11h35 les qualifications du saut en hauteur. La qualification est fixée à 2m28. Ce seront plus vraisemblablement les douze meilleurs qui reviendront jouer le titre mardi soir.