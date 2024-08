Elise Ramette, aidée par la préparation et le public belge, facteur X des Cats

"Je suis tellement contente de cette qualification. Le public a tout le temps été derrière nous, ça procure une énergie dingue. Nous avons joué avec notre cœur", a lancé la meneuse.

En l'absence de Julie Allemand pendant la préparation, finalement forfait pour la suite du tournoi, Ramette a été davantage responsabilisée à la mène lors des six duels disputés par les Cats avant les JO. "J'ai engrangé de l'expérience, je pense que ça m'a aidé aujourd'hui (dimanche, ndlr). Je suis contente, mais encore davantage pour l'équipe. Se qualifier pour les quarts était notre objectif et, malgré notre entame compliquée face à l'Allemagne, on a réussi."