Emma Meesseman a vu un changement avec la préparation: "Plus rien ne fonctionnait"

Les voyants semblaient au vert pour la Belgique avec six victoires en autant de matchs de préparation avant ces Jeux Olympiques mais les Belgian Cats se sont inclinées 83-69 devant l'Allemagne pour leur entrée en lice, lundi au stade Pierre Mauroy de Lille. "Tout allait presque tout seul en préparation, tout le monde avait confiance et là, rien n'a fonctionné", a dit Emma Meesseman, meilleure marqueuse du match avec 25 points, 5 passes, 2 rebonds et 2 interceptions.

"Tout le monde avait confiance avant le début de la compétition et là, cela a totalement changé. Je ne comprends d'ailleurs pas très bien pourquoi. On a manqué d'agressivité et on a fait des erreurs de communication en début de match. On a fait ce qu'il ne fallait pas faire", a ajouté l'intérieure flandrienne, pointant des manquements des deux côtés du terrain. "Nous sommes pourtant capables de nous créer de meilleurs tirs pour chacune mais nous ne l'avons pas fait. On a fui nos responsabilités, les tirs n'entraient pas et nous n'avons pas attaqué l'anneau."

Menées de 21 points à la mi-temps, les Cats ont paru momentanément métamorphosées après leur passage aux vestiaires, et un run de 11-1 a permis de réduire l'écart à 11 points, notamment grâce à 7 unités de l'Yproise. Mais l'Allemagne, restée solide, a repoussé les assauts belges avec maîtrise. "On a tenté de se remotiver les unes les autres mais refaire une partie de notre écart nous a demandé beaucoup d'énergie. On a continué à faire des erreurs, rien n'a vraiment fonctionné aujourd'hui (lundi, ndlr)", a ajouté celle qui a porté le drapeau belge vendredi soir lors de la cérémonie d'ouverture.