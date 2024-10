En match d'alignement, le Léopold inflige au Watducks sa première défaite de la saison

Les Ucclois, qui contrairement aux Brabançons wallons ont réussi en Angleterre à se qualifier pour les quarts de finale de la plus importante compétition continentale des clubs, ont mené au score à Waterloo. Ils ont ouvert le score sur un pc transformé par Jose Basterra, (31e), mais sur la même phase Tomas Domene a rétabli l'égalité peu avant le repos (33e). Dans le 4e et dernier quart-temps, le même Domene a donné l'avance aux Canards (53e). C'était sans compter sur un 4e pc converti par Basterra (58e) et un but décisif de Tom Boon (61e) pour renverser la situation en faveur des hommes d'Agustin Corradini (2-3).

Cette défaite waterlootoise permet à l'Herakles de dominer seul la tête du classement, avec 18 points. Les joueurs de Jean Willems se maintiennent en deuxième position (15 pts), deux unités devant la Gantoise et le Braxgata. Le Léopold remonte lui à la 6e place, avec 8 points, collectant seulement son deuxième succès de la saison.

Dimanche, pour la 7e journée, le Watducks accueillera le Braxgata, alors que le Léopold affrontera la lanterne rouge de Namur.